الخراف الضالة - رواية- القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد (8) - احمد جمعة

2021/04/24 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة مرت من أمامها سنوات العمر العشرون كأنها سراج يتضاءل زيته فيتلاشى منه الضوء تدريجياً ولا حضن للسماء ولا فوهة للبحر تنفذ منهما لتبقى على السطح، خدر ينزلق عليها بحمم من الأفكار السوداوية يجفل بها الخيال الواسع وهو يستعطفها على الغرق في مزيد من المتاهة، كان الشعور الطاغي هو الخوف والشكوك يملآن الكون من حولها ولا أثر للأصدقاء والرفاق والعشاق، ولا صوت للغناء والسمر ولا رائحة لطعم فناجين شاي "السنقين" ال ......





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