كفا... كفا... كفا... - غسان صابور

2021/04/24 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور كـفأ...



كــفــا...



كـــفـــا!!!...كاتب سوري..



من جهابذة الفكر المهجري المناضل..



كتب عدة سطور اقتصادية آكاديمية..



تصلح لعنوان أطروحة جامعية..



ظننت أنها لتطوير بلد أوروبي..



أو اسكندنافي..



يتمتع بكل ميزاته الديمقراطية والمادية والديمقراطية..



ولكن بنهاية سطوره العشرة..



تبين لي أنه يتكلم عن سوريا الحالية..



وخاصة لما جاءت التعليقات المدائحية..



وهذه إحداها :"مازلنا ننتظر هذه الأجنحة الجديدة ليستط ......





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