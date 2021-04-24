2021/04/24 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، القبض على مطلوبين بتهم مختلفة في بغداد وذي قار.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قوة من الفرقة السادسة التابعة الى قيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني: القبض على مطلوبين بتهم مختلفة في بغداد وذي قار المركز الخبري الوطني.

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