تظاهرات وحرق إطارات في حي الوحدة تنديدا باستمرار تردي التيار الكهربائي

2021/04/24 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فجر انعدام توفير الكهرباء في حي الوحدة جنوب شرقي بغداد غضبا شعبيا، إذ تظاهر العشرات من الأهالي في ساعات متأخرة من الليل تنديدا باستمرار انقطاع التيار.

وأقدم محتجون غاضبون على اضرام النيران في الإطارات وقطع الطرق احتجاجا على قلة التجهيز واستمرار الانقطاع لساعات طويلة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وعلى صعيد متصل، تحدثت منظمات حقوقية عن تسجيل إصابات بين صفوف المحتجين اثناء فض القوات الأمنية التظاهرات من خلال استخدام الرصاص الحي.

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