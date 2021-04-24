شجار بسبب 'تكتك' يتسبب بمقتل شخص وجرح اربعة اخرين

2021/04/24 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بغداد اليوم السبت، القبض على متهم اقدم على قتل اثنين وإصابة اربعة بسبب "تكتك".

بيان للقيادة ورد الى "السومرية نيوز" انه بعد سماع صوت اطلاق نار ضمن قاطع قسم شرطة الصدر الأولى التابع لقيادة شرطة بغداد تم على الفور التوجه إلى مكان اطلاق النار.وتبين وجود حادث مشاجرة بسبب استخدام احد جيران المتهم للدراجة التكتك الخاص به بسرعة من امام بابه حيث ادت المشاجرة الى مقتل اثنين وإصابة اربعة بجروح بليغة حيث تم تطويق محل الحادث واعتقال احد المتهمين واصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون

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