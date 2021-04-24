وزير الخارجية الإيراني يزور قطر والعراق

2021/04/24 | 12:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قطر والعراق، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية بعد أيام من تقارير عن استضافة بغداد لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين لبحث العلاقات المقطوعة بين الخصمين الإقليميين.

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