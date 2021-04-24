وزير الموارد من ديالى: لا مشكلة بمياه الشرب هذا الصيف

2021/04/24 | 12:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طمأن وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، مواطني محافظة ديالى بأنه لا توجد مشكلة بمياه الشرب في المحافظة، خلال موسم الصيف الحالي.وقالت الوزارة في بيان، أن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وصل إلى محافظة ديالى ويتفقد الأعمال المنفذة والجارية من قبل تشكيلات الوزارة في مشروع تعزيز نهر خريسان الذي […]

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