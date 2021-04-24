الخلية توجز فعاليات القوات الأمنية في أكثر من قاطع

2021/04/24 | 12:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الامني، السبت، حصيلة الممارسات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 نيسان 2021)، إن "قوة من الفرقة السادسة التابعة الى قيادة عمليات بغداد تلقي القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4) ارهاب ضمن (منطقة التمايمه)، كما تمكنت من ضبط 9 مسدسات وبندقيتين و مواد مخدرة، اعتدة مختلفة عدد/ 1326 اطلاقه، وضبطت 31 عجلة مخالفة".

وأضافت أن "قوة من قيادة عمليات سومر من خلال قسم مكافحة المخدرات في ذي قار واجب تفتيش في منطقة الاسكان، قضاء الناصرية حيث تم القاء القبض على متهم بحوزته (55) غرام من مادة الكرستال المخدرة و (235 ) قرص مخدر تم توقيفه وفق المادة (28 مخدرات)".

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