2021/04/24 | 12:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

2008 مشاهدة

تشير توقعات الطقس، الى تقلبات بالرياح السطحية ودرجات الحرارة ، ومنخفض جاف يؤثر منتصف الاسبوع مع امطار متفرقة وموجات غبار.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فسيبوك، اليوم (24 نيسان 2021)، ان "هناك تواجدا للسحب في اجواء بعض المدن يستمر للأيام المقبلة مع عدم وجود فرص للأمطار يوم السبت ونهار الاحد".

واضاف، انه "تتهيأ فرص لامطار خفيفة في الانبار يوم الاحد وكذلك في غرب نينوى، اما يوم الاثنين فالاجواء تكون غير مستقرة ومتوقع استمرار فرص الامطار في مناطق متفرقة، مصحوبة بالبرق والرعد مع بعض الغزارة في مناطق من مدن الشمال".

واوضح، انه "تستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي الليلة ويوم السبت وتكون خفيفة الى معتدلة نسبيا في كافة المدن عدا مدن الشمال تكون خفيفة الى ساكنة، وتعود الى تقلباتها وتتحول تدريجيا الى مابين جنوبية شرقية وجنوبية غربية اعتبارا من نهار يوم الاحد بسبب تقدم منخفض جوي جاف مصحوب بجبهه باردة قادما من الغرب".

وتابع، ان "المنخفض الجوي يتعمق تأثيره اكثر يوم الاثنين مصحوبة بنشاط ملحوظ في الرياح الجنوبية الغربية النشطة في كافة المدن، وهذا النشاط في الرياح مع فوارق حرارية سطحية، متوقع ان يتسبب في اثارة للغبار وموجات غبار يوم الاثنين وفجر الثلاثاء".

واشار الى ان "الاجواء تعود حارة نسبيا في اغلب المدن وترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الاحد ، ثم تنخفض مجددا بفارق كبير يوم الثلاثاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: منخفض جاف مع امطار مصحوبة بالبرق والرعد في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: منخفض جاف مع امطار مصحوبة بالبرق والرعد في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).