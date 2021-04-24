النزاهة: الحبس الشديد لمدير بلدية الحلة الأسبق لمخالفة واجباته الوظيفية

2021/04/24 | 12:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية على قرار الحكم الصادر بحق مدير بلدية الحلة الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.وقات الهيئة في بيان، أن “المدان (مدير بلدية الحلة الأسبق) قام بإبرام عقد وديعة مع أحد المصارف الأهلية بمبلغ(10,000,000,000) مليارات دينار؛ على الرغم من عدم موافقة وزارة […]

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