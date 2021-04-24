القبض على متهم بمشاجرة في مدينة الصدر أدت لمقتل وإصابة 6 أشخاص بسبب ’’تك تك’’

2021/04/24 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم السبت (24 نيسان 2021)، إلقاء القبض على أحد المتهمين بمشاجرة أدت إلى قتل مواطنين اثنين وإصابة أربعة آخرين، شرقي العاصمة، بسبب مركبة "تك تك".

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد سماع صوت إطلاق نار ضمن قاطع قسم شرطة الصدر الأولى التابع لقيادة شرطة بغداد، تم على الفور التوجه إلى مكان إطلاق النار وتبين وجود حادث مشاجرة بسبب استخدام أحد جيران المتهم للدراجة التك تك الخاص به بسرعة من أمام بابه".

وبينت أن "المشاجرة أدت الى مقتل اثنين وإصابة اربعة بجروح بليغة"، مشيرة إلى "تطويق محل الحادث واعتقال أحد المتهمين واصطحابه الى مركز الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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