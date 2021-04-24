2021/04/24 | 13:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. تحذيرات من انقراض ورود (شلير) البرية في جبال أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/24 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. تحذيرات من انقراض ورود (شلير) البرية في جبال أربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. تحذيرات من انقراض ورود (شلير) البرية في جبال أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).