اعتصام يطالب حكومة اقليم كوردستان بوضع حد لغلاء الاسعار

2021/04/24 | 13:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الحزب الشيوعي الكردستاني في مدينة السليمانية رئيس حكومة اقليم كوردستان بوضع حد لغلاء الاسعار وعدم استقطاع نسب من رواتب الموظفين.

ووقف عدد من انصار وأعضاء الحزب الشيوعي الكوردستاني أمام مبنى محافظة السليمانية رافعين لافتة تقول "قطع الرواتب غير قانوني ,ووضع حد لوقف الغلاء" حيث اعلن العضو في الحزب الشيوعي الكوردستاني عثمان حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقد امام مبنى محافظة السليمانية "نحن في فرع الحزب الشيوعي الكردستاني في السليمانية غير راضين على الأوضاع الصعبة التي يمر بها مواطنو الإقليم من استقطاع الرواتب وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود, قدمنا مطالبنا الى محافظ السليمانية لايصالها الى الحكومة في الإقليم".

وأوضح ان المطالب كانت:

اولا..



يجب على الحكومة دفع الرواتب كاملة دون استقطاع للموظفين لانه حق قانوني بعد تحسن الايرادات الحكومية.

ثانيا..



الى محافظ السليمانية ورئاسة مجلس المحافظة معالجة ارتفاع الأسعار ووضع حد معين لأسعار المواد لانه يوميا نشهد ارتفاعا في الأسعار دون وجه حق في المواد الغذائية وفي أسعار البنزين.

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية

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