السليمانية.. توزيع حقائب اسعافات أولية على المراسلين الميدانيين

2021/04/24 | 13:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت نقابة صحافيي كوردستان فرع السليمانية وبالتعاون مع مؤسسة مام الانسانية اليوم السبت، بتوزيع حقائب اسعافات أولية على المراسلين الميدانيين بمناسبة يوم الصحافة الكوردية.

وقال كاروان انور نقيب صحافيي كوردستان فرع السليمانية في كلمة له خلال المراسم ان النقابة تعمل بكل ما في وسعها لدعم الصحافيين والمراسلين، مبينا ان النقابة طلبت قبل فترة من الصليب الاحمر توفير حقائق اسعافات اولية للمراسلين الميدانيين في السليمانية ورابرين، وقد وافقت لكنها اكدت ان تنفيذ الطلب يحتاج لعدة اشهر، مبينا ان النقابة بعد ذلك طلبت من مؤسسة مام الانسانية توفير هذه الحقائب وخلال اسبوع وفرت المؤسسة هذه الحقائب.

وأضاف اننا في ذكرى يوم الصحافة الكوردية كان يجب ان نقوم بفعاليات عدة لكن بسبب الاوضاع الصحية اردنا ان نقدم هذه الحقائب للمراسلين الميدانيين الذي يعملون في ظل جائحة كورونا، فهي تحتوي الاسعافات الاولية اضافة الى مستلزمات مواجهة كورونا، وسيتم توزيعها على 400 مراسل في السليمانية وادارتي رابرين وكرميان.

ووجه كاروان انور نقيب صحافيي كوردستان فرع السليمانية شكره لمؤسسة مام الانسانية على سرعة استجابتها لطلب النقابة وتوفير حقائب الاسعافات الاولية للمراسلين في مركز السليمانية وادارتي رابرين وكرميان، مشيرا الى انه في حال لبت منظمة الصليب الاحمر الطلب ايضا فسيتم حينها توزيع حقائب اخرى على المراسلين.

من جانبه قال الدكتور آراس من مؤسسة مام الانسانية في كلمة له ان الحقائب تحتوي على ما يلزم المراسل اثناء العمل الميداني ووفق المعايير والمواصفات الدولية، موجها الشكر لنقابة صحافيي كوردستان فرع السليمانية ونقيبها كاروان انور.

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية

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