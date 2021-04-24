2021/04/24 | 13:39 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أبريل 2021 | 01:32 مساءً

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إخماد حادث حريق داخل صهريج في محطة وقود التاجيات

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، إخماد حادث حريق داخل صهريج في محطة وقود التاجيات.

وقالت المديرية في بيان، إنه "فرقها طوقت الحادث وأبعدت النيران عن خزانات المحطة المملوءة بوقود البنزين وانتهى الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية في الصهريج المشتعل".

وبينت، أن "سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني بعد عملية تفريغ المنتوج النفطي".

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