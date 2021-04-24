رئيس الوزراء الفرنسي: قتل موظفة الشرطة هجوم على البلاد بأسرها

2021/04/24 | 13:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم السبت أن مقتل موظفة إدارية في الشرطة أمس الجمعة في منطقة رامبوييه السكنية قرب باريس كان هجوما على الدولة.ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات كاستكس للصحفيين الذي قال: “مرة أخرى تتعرض الجمهورية الفرنسية للهجوم والتهديد ولن نترك هذا الأمر يمر”.وأشارت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق […]

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