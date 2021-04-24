العثور على سجادة صلاة وجزء من طوربيد.. إندونيسيا تعلن غرق الغواصة المفقودة

2021/04/24 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت البحرية الإندونيسية إنه تم العثور على أشياء من الغواصة المفقودة، مما يشير إلى غرق السفينة التي تضم طاقمًا من 53 فردًا.

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