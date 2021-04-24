العنصرية، المفهوم، التاريخ، المسار والآفق - كتاب للباحث والاقتصادي العراقي المعروف د. كاظم حبيب - حامد فضل الله

2021/04/24 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حامد_فضل_الله تقديم وعرض حامد فضل الله برلينصدر عن دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والتوزيع، بغدادــ العراق، 2020، كتاب للباحث والاقتصادي العراقي المعروف د.



كاظم حبيب، المقيم في برلين.



جاء الكتاب من الحجم المتوسط، بعنوان: "تطور العنصرية في الاتحاد الأوروبي، دراسة تحليلية نقدية للنظريات العنصرية وممارستها ضد الاِنسانية".



وصدر الكتاب في جزأين ويضم 560 صفحة.



عنوان الجزء الأول "واقع واتجاهات تطور ا ......





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