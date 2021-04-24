صور| عملية إنقاذ تحول دون كارثة داخل محطة وقود في بغداد

2021/04/24 | 13:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، اخماد حريق داخل صهريج في محطة وقود التاجيات.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 نيسان 2021)، إنه "منذ لحظة اشتعال النيران داخله تمكنت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل صهريج يحمل بقايا منتوج البانزين في محطة تعبئة وقود التاجيات شمال بغداد".

وأوضحت المديرية ان "فرقها طوقت الحادث وأبعدت النيران عن خزانات المحطة المملوءة بوقود البنزين وانت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية في الصهريج المشتعل".

وذكر البيان أن " سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني بعد عملية تفريغ المنتوج النفطي" .

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