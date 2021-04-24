الخلية تعلن تفاصيل واجبات امنية نفذت في بغداد وذي قار

2021/04/24 | 13:59 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، القبض على متهمين وضبط اسلحة ومواد مخدرة في محافظتي بغداد وذي قار.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (24 نيسان 2021) ان "قوة من الفرقة السادسة التابعة الى قيادة عمليات بغداد تلقي القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4) ارهاب ضمن (منطقة التمايمه) ،كما تمكنت من ضبط 9 ،مسدسات وبندقيتين و مواد مخدرة ، اعتدة مختلفة عدد/ 1326 اطلاقه، وضبطت 31 عجلة مخالفة".

وفي عملية امنية منفصلة نفذت قوة من "قيادة عمليات سومر من خلال قسم مكافحة المخدرات في ذي قار واجب تفتيش في منطقة الاسكان - قضاء الناصرية حيث تم القاء القبض على متهم بحوزته (55) غرام من مادة الكرستال المخدرة و ( 235 ) قرص مخدر تم توقيفه وفق المادة (28 مخدرات)".

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