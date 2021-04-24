2021/04/24 | 14:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، عن ملف فساد في عقد استثماري في منطقة الرضوانية، مقابل 2 دولار للمتر المربع الواحد، فيما طالب بفتح تحقيق بالمعلومات التي أوردها.وقال حرب في إيضاح، إن “ثلاثة الاف دينار فقط أو دولارين، يتم دفعها بعد خمسة عشر سنة هو المبلغ الذي حدده موظفو الدولة للمستثمرين، كثمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب يتحدث عن فساد بعقد استثماري في الرضوانية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب يتحدث عن فساد بعقد استثماري في الرضوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).