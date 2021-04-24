2021/04/24 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

علق نادي النفط الرياضي جميع انشطته الرياضية حداداً على روح حارس مرمى النادي مصطفى سعدون.

وقال النادي في بيان مقتضب إنه " علق جميع انشطته الرياضية ولمدة ثلاثة ايام حداداً على روح حارس مرمى الفريق الكروي مصطفى سعدون الذي توفي يوم امس بعد اصابته بجلطة دماغية ادخلته في غيبوبه من يوم الثلاثاء الماضي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يعلق انشطته الرياضية ثلاثة أيام حداداً على مصطفى سعدون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يعلق انشطته الرياضية ثلاثة أيام حداداً على مصطفى سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).