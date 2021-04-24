2021/04/24 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، عن اهم الملفات التي سيبحثها وزير الكهرباء ماجد مهدي خلال زيارته المرتقبة الى طهران.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تكشف أهم الملفات التي سيبحثها وزيرها خلال زيارته المرتقبة لطهران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تكشف أهم الملفات التي سيبحثها وزيرها خلال زيارته المرتقبة لطهران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تكشف أهم الملفات التي سيبحثها وزيرها خلال زيارته المرتقبة لطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).