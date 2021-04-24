الخزعلي يهدد باللجوء للطريقة الأفغانية لإخراج القوات الاميركية

2021/04/24 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صعد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي من لهجته ضد القوات الأميركية الموجودة في العراق متوعدا بإخراجهم عبر القوة العسكرية.

وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر، ان القوات الاميركية لا تريد الخروج من العراق، وهي تثبت يوما بعد آخر ان لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، مضيفا ان تصريحات القيادة العسكرية الوسطى الأخيرة دليل واضح على عدم جدية الإدارة الاميركية بسحب قواتها من العراق، مختتما التغريدة بالقول ان الطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراج تلك القوات من البلاد.

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