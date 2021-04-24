رئيسة هيئة الاستثمار: قيمة المشاريع غير المنجزة تقدر بنحو 70 مليار دولار أو أكثر

2021/04/24 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار إن من بين الفين وثلاث مئة واثنين وعشرين مشروعا منحتها الهيئة لم يتم انجاز سوى ست مئة وثلاثة عشر مشروعا، من بينها نحو ألف مشروع وهمي بعضها بدون اجازات استثمار.

وقالت النجار في إفادة صحفية أن العقود غير المنجزة مُنحت عن طريق الفساد المستشري في العراق بشكل كبير وتقدر قيمتها بنحو سبعين مليار دولار، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا لا يحصلون حتى على استمارة تقديم مع أن أوراقهم مكتملة فيما يحصل آخرون على قطع أراض في أماكن َ حيوية بدقيقتين ويستغل اخرون الإجازة الاستثمارية لإخذ قروض من البنوك دون تسديدها.

وأكدت رئيسة هيئة الاستثمار أن الحرب على الفساد ليست سهلة إطلاقا، مشيرة في الوقت ذاته إلى تعرضها لضغوط أمنية وتهديدات مباشرة.

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