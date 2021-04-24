2021/04/24 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة على قرار الحكم بالحبس الشديد لمدير بلديَّة الحلة الأسبق لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وأكدت الهيئة في بيان لها ان مدير بلديَّة الحلة الأسبق أبرم عقد وديعة مع أحد المصارف الأهليَّة بمبلغ عشرة مليارات دينار على الرغم من عدم موافقة وزارة البلديَّات والأشغال العامة، مبينة ان لم تقتنع بطعن وكيل المُدان بالقرار الصادر عن محكمة جنح الحلة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، ووجدت أنَّ قرار الحكم بالسجن الشديد لمدة ثلاث سنوات كان صحيحاً ومُوافقاً لأحكام القانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف بابل تصدق حكما بالحبس الشديد لمدة3 سنوات بحق مدير بلدية الحلة الاسبق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف بابل تصدق حكما بالحبس الشديد لمدة3 سنوات بحق مدير بلدية الحلة الاسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).