قيادي بالفتح: صمت الحكومة على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أمر يثير الشكوك

2021/04/24 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، اليوم السبت، رسالة إلى الحكومة العراقية، من أجل توضيح تصريح لوزير الدفاع الامريكي، الذي قال فيه إن ’’بغداد تريد بقائنا في البلاد’’، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام دولية.

وتابع البطيخ، في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "هناك قرار ملزم من مجلس النواب، بإخراج القوات الأجنبية من العراق، وعلى الحكومة العراقية تطبيقه".وطالب القيادي في الفتح، الحكومة بـ"توضيح موقفها من تصريحات وزير الدفاع الامريكي، الذي أكد خلالها ان بغداد تريد بقاء القوات الامريكية داخل الأراضي العراقية، كونه يخالف ما اتفقت عليه القوى السياسية مع الحكومة، قبل تشكيلها وبعد ذلك".وأضاف أن "صمت الحكومة العراقية عن التوضيح أو الرد على تصريحات وزير الدفاع الامريكي أمر يثير الشكوك، وهذا ما سيدفع مجلس النواب والقوى السياسية إلى أن يكون لها موقف وتحرك جديد، ازاء هكذا افعال حكومية عراقية".

وفي تصريح له، قال وزير الدفاع الامريكي، بمقر حلف شمال الاطلسي في بلجيكا إن ”قواتنا قد انجزت المهمة التي أُرسلت إلى أفغانستان لإنجازها".

واضاف أن "من المهم للغاية ان ندرك أن حكومة بغداد تريدنا أن نبقى"، موضحا انه "رغم أنه أتيحت لهم الفرصة العام الماضي لإلغاء دعوتهم، لكنهم يريدون منا أن نبقى.



إنهم بحاجة إلينا لمواصلة القتال ضد داعش".

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