تهديد جديد من تشيفرين إلى ريال مدريد وبرشلونة

2021/04/24 | 14:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تهديدا جديدا إلى ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بشأن تمسكهما بإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.وقال تشيفرين خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس”: “من الواضح تماما أن الأندية سيكون عليها التقرير إذا ما كانت أندية دوري السوبر أم أندية أوروبية، […]

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