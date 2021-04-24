بلدية كركوك تنذر بوقوع كارثة بيئية في المدينة

2021/04/24 | 14:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت بلدية كركوك ايقاف العمل لازالة النفايات بسبب توقف التخصیصات اللازمة و ان المبالغ المخصصة للتنظيفات لاتغطي 20% من عمل داخل المدينة على الرغم من مناشداتها المتكررة لجميع الجهات المعنية دون استجابة حقيقية، مؤكدة انها امام ازمة حقيقية تنذر بكارثة بيئية وصحية ناجمة عن تكدس النفايات في الازقة والشوارع.وان الحملات التي تقوم بها البلدية في الوقت الراهن هي ضمن جهودها الذاتية وبآلاليات المتوفرة لديها وهي قليلة جدا لاتغطي كل المدينة ..

هذا وقد طالب فريدون عادل ویس مدير بلدية كركوك ادارة محافظة كركوك بضرورة حل مشكلة النفايات لغرض تخصيص مبالغ لازمة للتنظیفات .

يذكر ان البلدية قامت مؤخرا باستحصال موافقة وزیر الاسكان الاتحادي بتخصیص 10% من ايرادات المديرية والتي بلغت 550 مليون دينار فقط وتم صرف 500 مليون دينار لشهري شباط وآذار الماضيين لذا تقرر ايقاف التنظيفات بتاريخ 15 نیسان 2021 لنفاذ الاعتماد المالي في المنحة

من جهتها قالت الناشطة المدنية والمختصة في شؤون البيئة شكوفة ساله یي لـ PUKmedia: يجب الاسراع في تنظيف المدينة واحراق النفايات في المحارق الخاصة وطمر بعضها تحت الارض ويجب البدء بحملة توعية شاملة للمواطنين مع تنفيذ العقوبات لمن يرمي بالنفايات في الازقة والشوارع والضغط على الحكومة بتوفير ميزانية للبلدية للعقد مع شركات اهلية للبدء بالتنظيف وتعيين موظفي الخدمة للبلدية في جميع القواطع.

واضافت، الان هو الوقت المناسب لدور الاعلام بجميع قنواته ودور الاوقاف للضغط على الحكومة ودور منظمات المجتمع المدني كوسيلة ضاغطة.

PUKmedia / كركوك / رزكار شواني

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