2021/04/24 | 14:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، 87 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وذكر مصدر طبي ان “نتائج التحليل المختبري اثبتت تسجيل 87 اصابة جديدة بفيروس كورونا”.وأضاف ان “عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة بلغت 335 فحصاً لاشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس”.وأوضح ان “هذه الاصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة، ليرتفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تسجل ٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تسجل ٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).