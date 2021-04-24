وفاة حارس نادي النفط مصطفى سعدون

2021/04/24 | 14:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]توفي حارس نادي النفط بكرة القدم، مصطفى سعدون، اليوم الجمعة، في العاصمة بغداد، بعد تعرضه لجلطة دماغية .

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