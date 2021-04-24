2021/04/24 | 14:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعشهدت ناحية الوحدة جنوبي العاصمة بغداد، اليوم السبت، وقفة احتجاجية على انقطاع التيار الكهربائي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المحتجين طالبوا بتحسين الخدمات وتوفير الطاقة الكهربائي فيما دعوا الى محاسبة المقصرين من بعض العناصر الأمنية".وأشاد المحتجون بتعاون قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم باطلاق سراح عشرة من المحتجين الذين تم اعتقالهم على إثر هذه الاحتجاجات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجات على انقطاع الكهرباء جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجات على انقطاع الكهرباء جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).