2021/04/24 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم السبت (24 نيسان 2021)، تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "فرق ديالى الصحية أجرت 2582 فحصاً لحالات اشتباه خلال الساعات 24 الماضية وتبين بأن 460 منها موجبة، فيما لم تسجل اي حالة وفاة".

وتابع العزاوي: "أما حالات الشفاء فقد بلغت خلال يوم 541 حالة".

وأضاف، أن "إجمالي حالات الإصابة بلغت 39305 والشفاء 34970 حالة، والوفيات 311 حالة، منذ دخول الجائحة قبل عام من الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تقترب من تسجيل 40 ألف إصابة بكورونا منذ دخول الجائحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تقترب من تسجيل 40 ألف إصابة بكورونا منذ دخول الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).