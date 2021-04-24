دعا لاجتماع عاجل.. برلماني: محافظة عراقية مقبلة على جفاف قد يكون الأقسى في تاريخها

2021/04/24 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا عضو مجلس النواب النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، اليوم السبت (24 نيسان 2021)، إلى عقد اجتماع حكومي عاجل لدراسة ملف المياه بالمحافظة، فيما أشار إلى أنها مقبلة على جفاف قد يكون الأقسى في تاريخها.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كل المؤشرات المتوفرة لدينا تدلّ على أن ديالى مقبلة على أزمة جفاف حادة، وربما تكون الاقسى في تاريخها، خاصة مع انخفاض قياسي لخزين بحيرة حمرين، وانحسار غير مسبوق في إمدادات مياه نهر ديالى القادمة من كردستان عبر سدة دربندخان، إضافة إلى تقلص إمدادات المياه من الأنهر المشتركة مع إيران بمعدلات عالية جدا".

وأضاف، أن "ديالى في وضع لا تُحسد عليه، وستعاني مدن المقدادية وبلدروز وكنعان، ومدن حوض حمرين وأبرزها جلولاء من تداعيات الأزمة، مشيراً إلى أن "الأزمة المقبلة ستحاصر 600-800 ألف مواطن".ودعا النائب إلى "عقد اجتماع حكومي عاجل لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الجفاف في ديالى بشكل مبكر، والسعي إلى حفر لآبار ارتوازية للتخفيف من وطأة الأزمة".

وأشار إلى أن "مشروع تعزيز بعقوبة بمياه دجلة عبر خط أنبوبي من جدول الخالص، سينقذ مركز ديالى من أزمة الجفاف، لكن الوضع في بقية المدن وخاصة المقدادية وبلدروز وكنعان وحوض حمرين سيكون صعباً أو كارثياً إذا لم تتوفر حلول مبكرة".

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