نائب: البرلمان قد يكتفي بجلسة واحدة خلال شهر رمضان لسبب مباشر

2021/04/24 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع عضو مجلس النواب جاسم البخاتي، اليوم السبت (24 نيسان 2021)، بأن يكتفي البرلمان بجلسة واحدة أو جلستين على الأكثر، خلال شهر رمضان، بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال البخاتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأيام العشر المقبلة، هي الموعد المفترض لعقد الجلسة المقبلة للبرلمان والتي قد تكون الوحيدة خلال شهر رمضان".

وأشار إلى أن "وباء كورونا كان كفيلاً بعدم عقد البرلمان لجلساته، سيما تلك التي أجلت يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع الماضي".

وتابع، أن "البرلمان قد يعقد جلسة او جلستين قبل عيد الفطر، بعدها ترحل الجلسات الى ما بعد العيد، ليصار إلى المضي بتشريع مجموعة قوانين منها قانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال فضلا عن قوانين تخص اتفاقات دولية، إضافة لقانون الجرائم المعلوماتية".

ويوم أمس، قال النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، أن سبب تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي من خلال عدم تحقيق النصاب القانوني لعقد أي جلسة.

وقال الزجراوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع الوبائي بسبب فيروس كورونا اثر بشكل كبير على حضور النواب للبرلمان، خصوصا وان هناك عددا من النواب مازالوا تحت تأثير الاصابة".

وأضاف أن "تأجيل الجلسات لا تقف خلفها أي أغراض سياسية"، مبينا أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد اي موعد جديد لعقد الجلسة القادمة".

وكانت النائب في البرلمان منار الشديدي، أكدت الخميس (22 نيسان 2021)، أن البرلمان لم يتمكن من عقد جلسته ، بسبب غياب عدد كبير من النواب.

وقالت الشديدي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عدداً كبيراً من النواب لم يحضر لمبنى المجلس بسبب وفاة النائب عدنان الأسدي ومشاركتهم في مراسم تشييعه".

وأخفق مجلس النواب الخميس الماضي، بعقد جلسته الأولى في الفصل التشريعي الأخير للدورة النيابية الحالية، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.

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