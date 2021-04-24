اللواء رسول: الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن يحدد جدولة انسحاب القوات الأجنبية

2021/04/24 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن هو من يحدد جدولة انسحاب القوات من العراق، ردا على تصريحات قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي.

وذكر اللواء رسول في إفادة لوكالة الأنباء العراقية أن فترات انسحاب القوات الأجنبية تحددها اللجنة الفنية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة ورئاسة رئيس أركان الجيش لإدارة الملف ضمن الحوار الاستراتيجي، لافتا الى أن العراق لا يحتاج لأي جندي أمريكي أو أجنبي يحمل السلاح ويقاتل مع القوات العراقية ولا يحتاج الى مقاتلين على الأرض باستثناء قواته.

وفيما يخص الهجمات الصاروخية قال اللواء رسول، إن اللجان مستمرة في التحقيق باستهداف المقرات والمطارات والبعثات الدولية وملاحقة مصادر القصف، مبينا أن إعلان النتائج متروك للقيادة العسكرية العليا.

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