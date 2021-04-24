الحيدري يطالب الحكومة بإيضاح موقفها من تواجد القوات الامريكية في العراق

2021/04/24 | 14:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، السيد محمد الحيدري، اليوم السبت، من الحكومة العراقية إيضاح موقفها من تواجد القوات الامريكية داخل العراق.وقال السيد الحيدري في بيان تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، “نحن في شهر رمضان المبارك شهر الله سبحانه، شهر التوبة والمغفرة، نتوقع من المسؤولين أن يتعاملوا في هذا الشهرالمبارك مع […]

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