إيران تعلن القضاء على خلية إرهابية شرق البلاد

2021/04/24 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إيران، اليوم السبت، القضاء على خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوغستان شرق البلاد.

جاء ذلك في بيان اصدرته إدارة العلاقات العامة لقوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، بحسب وكالة الأنباء الإيرنية (إرنا).

وقال البيان إن “معلومات استخباراتية أفادت بتغلغل عناصر مجموعة إرهابية في المنطقة لتنفيذ عمليات إرهابية”.

وأضاف أن قوات الحرس الثوري نصبت كميناً لهذه المجموعة الارهابية فجر اليوم السبت.

وتابع البيان أن الاشتباك مع عناصر هذه الخلية أسفر عن القضاء عليهم ومصادرة الأسلحة والعتاد والمعدات التي كانت بحوزتهم.

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