كشف علمي جديد : جينات مرتبطة بالإبداع ميزت الإنسان العاقل عن النياندرتال

2021/04/24 | 15:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد-(أ ف ب) – اكتشف باحثون سلسلة من الجينات المرتبطة بالإبداع يُعتقد أنها قد تكون وفرت للإنسان العاقل ما يميزه بشكل كبير عن إنسان نياندرتال ، مما سمح له بتجنب الانقراض.واشارت نتائج الدراسة التي نشرها فريق بحث دولي الأربعاء في مجلة “نيتشر موليكولار سايكاتري” إلى أن هذه الجينات أدت “دوراً أساسياً في تطور […]

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