2021/04/24 | 15:14 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

السبت 24 أبريل 2021 | 03:03 مساءً | عدد القراءات : 13

ذي قار..



ارتفاع جديد بوفيات كورونا

ذي قار/..كشف مصدر طبي اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة ذي قار خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وذكر المصدر لوسائل إعلام محلية ان صحة ذي قار سجلت حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، رغم انخفاض اصابات اليوم في المحافظة.

واضاف ان بهذا الرقم يرتفع عدد حالات الوفيات في محافظة ذي قار إلى 953 حالة وفاة منذ ظهور الوباء .

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