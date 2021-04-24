بعد تصريحات جنرال أميركي.. توضيح عراقي بشأن

2021/04/24 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول عسكري عراقي رفيع، السبت، إن "العراق لا يحتاج لأي جندي أميركي أو أجنبي يحمل السلاح ويقاتل مع القوات العراقية".

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