اللواء رسول: جدولة انسحاب القوات الأجنبية تحددها هذه اللجنة

2021/04/24 | 15:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن جدولة انسحاب القوات الأجنبية تحددها اللجان الفنية ضمن الحوار الاستراتيجي.وقال رسول في تصريح صحفي، إن “هناك جدولة لعملية انسحاب القوات الأجنبية خلال فترات تحدد بعد لقاء اللجنة الفنية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة رئيس أركان الجيش لإدارة […]

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