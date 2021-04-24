نهايات الإسلام السياسي في تونس - عزالدين بوغانمي

2021/04/24 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عزالدين_بوغانمي من أعظم الآيات وأقربها إلى قلبي: "واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تُخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغرقون"الخوانجية من الناحية السياسية، كلّ مسيرتهم أخطاء في التقدير.



وخوض لِمعارك عبثية وصدامات لا مبرر لها.



والمشكل لا يتعلّمون.



فراشد الغنوشي اليوم لا ينتبه لتعاطي العالم شرقا وغربا مع إخوان ليبيا.



ولا يتذكر القرارات المتهوِّرة التي اتخذها الإسلاميون منذ اغتيال النقراشي.



في حين أنّ السياسي الحصي ......





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