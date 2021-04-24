خطط تنظيم الإخوان للإطاحة بالنظام .3 . - سعيد الكحل

2021/04/24 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تعلن كل تنظيمات الإسلام السياسي عن إستراتيجية الأسلمة التي يستهدفون بها الأسرة والمجتمع والدولة بكل مرافقها ومؤسساتها وقوانينها .



الأسلمة مفهوم يدل على تحويل طبيعة سلوك أو تفكير أو تشريع وضعي من حال تراه هذه التنظيمات مبنيا على رؤية"غير إسلامية" إلى حال يترجم الرؤية الإسلامية.



فكل هذه التنظيمات تعتبر المجتمعات "جاهليةً" ومنفصلة عن الدين ، ومن ثم فهي بحاج إلى من يُرجعها إلى الدين ويجعله المهمين على ......





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