الجيش التركي يطلق عملية برية جديدة داخل الأراضي العراقية

2021/04/24 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اطلق الجيش التركي ،اليوم السبت، عملية عسكرية برية جديدة في منطقة تابعة لمحافظة دهوك داخل الاراضي العراقية.

وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية، بأن "الجيش التركي أطلق عملية عسكرية برية ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا بمحافظة دهوك شمالي العراق".وأكدت "تنفيذ عملية إنزال لوحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية ومدفعية".

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