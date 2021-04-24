مانشستر سيتي يضم “نيمار” جديدا

2021/04/24 | 15:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه توصل لاتفاق للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب كايكي لاعب فلومينيسي البرازيلي.وبناء على الاتفاق سيبقى كايكي البالغ 17 عاما في صفوف فريقه الحالي حتى نهاية الموسم الحالي.ويقارن كثيرون كايكي بمواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا كما أنه كان هدفا لليفربول […]

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