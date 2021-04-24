2021/04/24 | 15:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار الهدنة والاسايش تسلم جثث قتلى للحكومة السورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/24 | 15:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار الهدنة والاسايش تسلم جثث قتلى للحكومة السورية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار الهدنة والاسايش تسلم جثث قتلى للحكومة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).