فيسبوك تسأل عن التجارب السلبية في خلاصة الأخبار

2021/04/24 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا تزال فيسبوك تحاول معرفة كيفية إصلاح خلاصة الأخبار، وتخطط لبدء سؤال المستخدمين عن نوع المحتوى الذي يريدون رؤيته.

وخلال الأشهر القليلة المقبلة، تبدأ الشركة باستطلاع آراء المستخدمين حول المحتوى الموجود في خلاصة الأخبار، بما في ذلك ما إذا كان الكثير من المحتوى السياسي يساهم في التجارب السلبية.

وكتبت فيسبوك في تدوينة: نسمع تعليقات من الأشخاص على نحو متزايد بأنهم يرون الكثير جدًا من المحتوى حول السياسة وأنواع أخرى كثيرة جدًا من المشاركات والتعليقات التي تنتقص من تجربة خلاصة الأخبار، ونعمل على فهم أنواع المحتوى المرتبطة بهذه التجارب السلبية.

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