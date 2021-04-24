مدارس خورماتو تستعد لامتحانات نصف السنة

2021/04/24 | 15:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مدارس قضاء خورماتو اليوم السبت بالتحضيرات لاجراء امتحانات نصف السنة للطلاب المؤجلين والمجازيين.

وقال أحمد رمضان كريم المشرف التربوي الأختصاصي في تصريح لــ PUKmedia: ان المدارس الكوردية والعربية في خورماتو بدأت بالتحضير لاداء امتحانات نصف السنة لهذا العام الدراسي للطلاب المجازين بسبب المرض بشرط أن يكون لديهم تقرير طبي يثبت ذلك.

وأضاف: انه تم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بسبب وباء كورونا منها ارتداء القفازات والكمامة والتباعد بين الطلاب لكي تباشر المدارس بأجراء الامتحانات.

واكد ان الامتحانات تبدأ يوم غد الاحد.

PUKmedia/ عمر اواره

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