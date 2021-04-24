2021/04/24 | 15:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، تعليمات جديدة بشأن استيراد السيارات.

وجاء في بيان الوزارة، حصل PUKmedia نسخة منه: ان اجتماع الوزارة مع المديرية العامة للكمارك ومديرية مرورو اقليم كوردستان، انتهى باصدار عدة قرارات بشأن استيراد السيارات الى اقليم كوردستان، وبحسب التعليمات، ان السيارات المستوردة يجب ان تكون وسادات الحماية بحالة جيدة، وايضا، لم تتعرض لاحتراق او غرق.

واضاف: ان السيارات المستوردة يجب ان تكون تحت الموديل بـ 10 سنوات، كما ان رسوماتها مليون و500 دينار، مشيرا الى ان مديرية الكمارك العامة، هي من تحدد التعرفة الكمركية للسيارت المستوردة دون الموديل.

PUKmedia ترجمة

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